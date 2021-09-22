«Ювентус» выиграл первый матч чемпионата Италии в нынешнем сезоне в пятом туре

«Ювентус» на выезде обыграл «Специю», это первая победа туринцев в этом чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Специю» в матче пятого тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Мойзе Кин, Федерико Кьеза и Маттейс де Лигт. У хозяев голы на счету Эммануэля Гьяси и Джениса Антисте.

Для туринцев победа стала первой в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. Команда набрала пять очков и находится на 12-м месте в серии А. «Специя» с четырьмя очками занимает 16-ю позицию.

В следующем туре «Ювентус» 26 сентября дома сыграет с «Сампдорией». «Специя» днем раньше на своем поле встретится с «Миланом».

В прошлом сезоне «Ювентус» впервые с 2012 года не смог стать чемпионом Италии. Титул завоевал миланский «Интер».