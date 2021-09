AP: Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за налоговых документов

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, в которой опубликовали информацию о финансовом благосостоянии его семьи. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В иске, поданном в суд штата Нью-Йорк, политик обвинил родственницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года путем разглашения сведений из налоговых документов, касающихся наследства отца Трампа. По его мнению, она пошла на этот шаг из желания отомстить и изменить политическую повестку. По информации агентства, в ходе наследственных разбирательств в руки в Мэри Трамп попали более 40 тысяч страниц финансовых и юридических бумаг с конфиденциальной информацией.

При этом The New York Times и журналисты газеты Сюзанна Крейг, Дэвид Барстоу и Рассел Бюттнер обвиняются в давлении на племянницу Трампа с целью получения информации для собственной выгоды. В иске подчеркнуто, что репортеры знали о запрете на разглашение указанных данных. Бывший государственный лидер потребовал от обвиняемых компенсацию в размере 100 миллионов долларов.

17 сентября Трамп засомневался, что его преемник на посту главы государства Джо Байден самостоятельно управляет страной. По его словам, руководством вместо действующего лидера могут заниматься члены его администрации или люди экс-президента Барака Обамы. Политик также отметил, что кто-то регулярно выключает микрофон в ходе выступлений Байдена.