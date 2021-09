Журналисты назвали вернувшуюся в моду в 2021 году модель джинсов

Журналисты Who What Wear раскрыли модель джинсов, которая вновь вернулась в моду

Журналисты Who What Wear раскрыли модель джинсов, которая вновь вернулась в моду в 2021 году. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Эксперты проанализировали образы различных знаменитостей, прошедшие показы брендов, а также ассортименты модных домов, чтобы определить самый трендовый крой брюк в нынешнем сезоне. По мнению специалистов, на данный момент актуальными являются прямые джинсы-клеш, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

Среди звезд, последовавших тренду, оказалась американская актриса Марго Робби, которая вышла в свет в светлых штанах с завышенной линией талии, черном лонгсливе и босоножках на высоком каблуке в тон. Поп-исполнитель Гарри Стайлз, в свою очередь, выбрал джинсы темного цвета с заниженной посадкой, дополнив свой образ ярко-оранжевым оверсайз-свитером.

Помимо этого, в упомянутом предмете гардероба появились на публике модели Джиджи и Белла Хадид, писательница Алекса Чанг и предпринимательницы Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Отмечается, что чаще всего инфлюэнсеры сочетают подобные брюки с грубыми ботинками, кедами и босоножками на каблуках или плоском ходу.

По информации издания, джинсы-клеш представлены в линейках разных марок, в частности, & Other Stories, Zara, River Island, Hollister, Alessandra Rich, Cos, See by Chloe, Celine, Alberta Ferretti, Dior, Levi's, Tu Es Mon Tresor, Abercrombie & Fitch, Nili Lotan, AllSaints, Raf Simons и других.

Ранее в сентябре стилисты назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года. Выяснилось, что трендовыми стали кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку. Вдобавок в список добавили различные оттенки зеленого цвета.