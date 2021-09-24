«Крымскую платформу» уличили в бездействии

«Крымская платформа» прекратила обновляться в сети. Об этом пишет «Страна.UA».

Издание уличило то, что ресурсы «Платформы» перестали подавать признаки жизни. В частности, последние посты в Facebook и Twitter датированы 10 сентября и с тех пор аккаунты бездействуют. При этом на открытии офиса в Киеве президент страны Владимир Зеленский обещал, что площадка будет функционировать в режиме «24/7».

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На учредительный саммит «Крымской платформы» было потрачено почти семь миллионов гривен, уточняют журналисты.

Ранее украинский политолог Олег Хавич в комментарии «Ленте.ру» предположил, что «Крымская платформа» не станет постоянным. Он не увидел больших перспектив у саммита и полагает, что мероприятие было одноразовым. По его мнению, решение о проведении «Крымской платформы» принималось пиар-командой Зеленского. «Парады ведь и [пятый президент Украины Петр] Порошенко проводил, надо чем-то отличиться. Сделать картинку, что многие страны поддерживают претензию Украины на Крым», — сказал он.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа в Киеве. Его посетили делегаты из 46 стран, в том числе девять президентов. По итогам форума была подписана декларация, в которой участники мероприятия осудили «незаконную аннексию Крыма» и высказались о возможном введении в отношении России новых санкций.

