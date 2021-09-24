Россиянам дали рекомендации по выбору качественного пуховика

Эксперт компании по производству пуховой одежды БАСК Инесса Дойкова рассказала в интервью «Известиям», на что обратить внимание при выборе пуховика.

По ее словам, в первую очередь нужно изучить ее структуру и характеристики утеплителя. В частности, качественный пуховик должен быть многослойным и состоять из материала верха, пухового наполнителя в чехле и подкладочной ткани. При этом количество пера в составе наполнителя не должно превышать 20 процентов от общего объема, отмечает Дойкова. В противном случае это приведет к критичной потере тепловых свойств, увеличению веса изделия, а также высокой вероятности миграции утеплителя внутри куртки.

Кроме того, расстояние между секциями должно быть 15 сантиметров. Это способствует тому, что наполнитель правильно распределяется внутри пухпакета и не сбивается при стирке или намокании. Эксперт также рекомендовала россиянам обращать внимание на фурнитуру верхней одежды. Чтобы молния не травмировала подбородок и шею, она должна быть закрыта дополнительной текстильной вставкой. Помимо этого основная молния должна иметь двухстороннюю тканевую защиту.

Узнать полные характеристики пуховика поможет цифровая маркировка. Проверить подлинность изделия можно с помощью Data matrix кода и приложению «Честный ЗНАК».

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