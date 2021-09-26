Королевская семья выделила Меган Маркл персонал для борьбы с троллями

Королевская семья выделила для супруги принца Гарри Меган Маркл (Meghan Markle) «внушительный» персонал, который провел сотни часов, проверяя ее социальные сети и сообщая о троллях герцогини Сассекской в полицию, пишет Daily Mail.

Английский журналист и писатель, опубликовавший биографии королевских личностей, Эндрю Мортон (Andrew Morton) опроверг слова Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри (Oprah Winfrey), где она говорит о том, что семья бросила ее. Чтобы сопроводить супругу принца Гарри во время адаптации к обязанностям, ей были предоставлены специальные люди для борьбы с критиками, утверждает он. «Перед свадьбой королева Елизавета II дала поручение своему опытному помощнику Саманте Коэн (Samantha Cohen) объяснить Маркл принципы работы монархии», — подчеркнул биограф.

Ранее Меган Маркл заявила, что стала жертвой клеветнической кампании королевских придворных после того, как в британской прессе появилось сообщение, что она плохо относилась к своим помощницам.

Кроме того, герцогиня выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу.