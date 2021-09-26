Помощник гида назвал ошибку туристов на Эльбрусе

Помощник гида о туристах на Эльбрусе: они восходят на гору без нужного опыта

Помощник гида Таулан Кипкеев в интервью «Известиям» назвал ошибку многих туристов, которые принимают решение о восхождении на гору. По его мнению, путешественники восходят на гору без нужного опыта.

Он рассказал, что сам участвовал в таком восхождении. Специалист отметил, что поход в горы — в первую очередь, физическая активность. По его наблюдениям за год, из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, на Эльбрус приезжают много незамотивированных и неподготовленных путешественников.

«Они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение – это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко», — сказал он.

При восхождении на Эльбрус группа альпинистов из 23 человек запросила помощь в четверг, 23 сентября, из-за ухудшений погодных условий. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Погибли пять россиян, 11 человек были госпитализированы.