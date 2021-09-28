Лидер BLM пригрозила мэру Нью-Йорка восстанием из-за ковидных ограничений

Лидер движения Black Lives Matter («Жизни черных важны») в Нью-Йорке Чивона Ньюсом заявила, что запрет мэра Билла де Блазио на обслуживание в местах приема пищи, кинотеатрах и тренажерных залах непривитых посетителей направлен против афроамериканцев. Видео выступления активистки опубликовано в Twitter.

По ее словам, из-за новых коронавирусных ограничений начнутся притеснения афроамериканцев, их будут выгонять из общественного транспорта и ресторанов. «72 процента чернокожих в этом городе в возрасте от 18 до 44 лет не вакцинированы», — уточнила она.

Ньюсом добавила, что темнокожие жители не собираются стоять в стороне, иначе произойдет «еще одно восстание». «Это не угроза. Это обещание. Потому что наша работа — защищать свободу, и это то, для чего мы здесь собрались», — пригрозила активистка.

16 августа стало известно, что посетители и работники ресторанов и фитнес-залов Нью-Йорка должны будут предъявлять карточку о прививке первым компонентом вакцины от COVID-19, для непривитых граждан заведения будут закрыты. «Если вы хотите быть полноценной частью общества, вы должны быть вакцинированы», — заявил мэр Нью-Йорка. Только привитые граждане, по словам де Блазио, смогут делать «множество вещей, доступных в городе».