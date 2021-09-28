Стало известно об игре на уколах основного вратаря сборной России по футболу

Вратарь сборной России и «Локомотива» Гильерме играет на уколах из-за проблем с ахиллом

Голкипер московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гильерме испытывает проблемы со здоровьем. Об этом стало известно «РБ Спорт».

По информации источника, вратаря беспокоит ахиллово сухожилие. По этой причине его включение в окончательный состав национальной команды на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 было под вопросом.

Гильерме требуется операция, однако это выведет футболиста из строя на два месяца. Сейчас ему приходится играть на обезболивающих уколах. Уточняется, что после каждого матча у вратаря воспаляется ахилл, из-за чего ему требуется проводить один-два дня без нагрузок.

Гильерме вошел в окончательный список футболистов сборной России, вызванных на матчи со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). В сентябре вратарь был основным в российской команде. Он провел все три матча в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты и не пропустил ни одного мяча.