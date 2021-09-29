В Пекине определились с допуском иностранных болельщиков на Олимпиаду-2022

Иностранные болельщики не смогут купить билеты на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине

Купить билеты на соревнования в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине смогут только жители материковой части Китая. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Власти страны окончательно определились с решением не допускать на соревнования иностранных болельщиков. Поклонники спорта, которые захотят посетить соревнования, будут должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Их подробные положения будут сформированы позднее.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В 2008 году город принимал летнюю Олимпиаду.

На завершившейся в Токио Олимпиаде также не могли присутствовать иностранные болельщики. За соревнованиями в ограниченном количестве могли наблюдать местные поклонники спорта. Это также было связано с пандемией коронавируса.

