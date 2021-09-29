СБУ завершила расследование по делу о создании ЧВК бывшим депутатом Рады

СБУ: завершено расследование по делу подозреваемого в создании ЧВК бывшего депутата Рады

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование по «делу Семенченко», бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко, подозреваемого в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) и обстреле телеканала. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным ведомства, девяти фигурантам дела инкриминируются разные преступления в зависимости от степени их причастности. Среди них, сообщает спецслужба, фигурируют статьи Уголовного кодекса о создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности, терроризме и незаконном обращении с оружием.

На данный момент все подозреваемые знакомятся с представленными СБУ материалами досудебного расследования.

В конце марта СБУ заявила, что пресекла деятельность незаконной ЧВК, направленную на подготовку тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия, ЧВК организовали Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко.

Позже СБУ сообщила, что Семенченко устроил обстрел телеканала «112 Украина» из гранатомета во время избирательной кампании в Раду в июле 2019 года, и «этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне».