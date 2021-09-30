Дуров заявил о давлении на Telegram из-за бота «Умного голосования»

Основатель Telegram Павел Дуров пообщался с подписчиками и заявил, что на мессенджер оказывалось давление в связи с блокировкой бота «Умного голосования». Подробности произошедшего он раскрыл в комментариях под опросом, опубликованном в его личном канале.

Дуров опубликовал опрос и предложил пользователям ответить на вопрос, что лучше: полное прекращение работы Telegram в России или приостановка работы агитационных ботов за два дня до голосования. В комментариях под постом основатель мессенджера ответил на несколько вопросов.

«То, что якобы не было запросов и давления в связи с ботом "Умного голосования" — неправда», — написал Дуров одному из подписчиков. При этом основатель мессенджера отметил, что «дело не столько в Роскомнадзоре, сколько в Apple и Google».

Дуров отметил, что администрация Telegram должна выполнять требование компаний соблюдать местные законы. По его словам, если корпорации Apple и Google потребуют удалить каналы ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), то «вариантов противодействия не будет»: в противном случае мессенджер удалят из магазинов приложений.

Кроме того, несколько пользователей поинтересовались, готов ли Дуров выдать властям личные данные пользователей. Основатель Telegram заверил, что не пойдет на этот шаг и предпочтет блокировку мессенджера на территории России.

Ранее Дуров в ответ на критику, которая обрушилась на него после блокировки бота «Умного голосования», заявил, что Telegram вынужден исполнять требования по модерации контента, чтобы сохранять места в магазинах приложений корпораций Apple и Google. Дуров также пообещал пойти на принцип в тех ситуациях, когда будут выдвигаться требования, нарушающие права человека.

18 сентября стало известно, что мессенджер заблокировал боты, связанные с предвыборной агитацией. По мнению администрации Telegram, этот шаг помог соблюсти «дни тишины» перед выборами в Госдуму.