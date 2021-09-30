Тренер «Спартака» отреагировал на сенсационную победу над «Наполи» в Лиге Европы

Тренер «Спартака» Витория о сенсационной победе над «Лацио»: я очень счастлив

Обыграть «Наполи» на выезде в матче Лиги Европы было очень сложно. Об этом рассказал главный тренер московского Спартака Руй Витория, слова которого приводит РИА Новости.

Так португальский специалист отреагировал на сенсационную победу своей команды. Витория подчеркнул класс соперника, но отметил, что успех его подопечных был заслуженным. Тренер также заявил, что очень счастлив.

Встреча «Спартака» и «Наполи» прошла в четверг, 30 сентября. Москвичи, пропустили гол на 12-й секунде, но смогли одержать волевую победу со счетом 3:2. Это первый успех красно-белых в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Витория возглавил «Спартак» 21 мая этого года. Специалист известен по работе с португальскими «Бенфикой» и «Виторией».

