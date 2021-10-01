Полицейские Харькова вынудили россиянина взять в долг для получения взятки

Харьковская прокуратура сообщила о задержании двух полицейских за взятку у россиянина

На Украине двух сотрудников полиции города Харькова подозревают в незаконном задержании гражданина России и получении от него неправомерной выгоды. О превышении служебных полномочий силовиками сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры.

По данным ведомства, на автостанции Харькова полицейские безосновательно угрожали мужчине задержанием и привлечением к административной ответственности за нарушение правил карантина при въезде в страну и незаконное пересечение государственной границы республики с территории России.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что россиянин, чтобы избежать неправомерного наказания, был вынужден дать полицейским взятку в размере пяти тысяч гривен (около 13,5 тысячи рублей) и 200 евро (почти 17 тысяч рублей), которые он взял в долг у своего знакомого. В прокуратуре сообщили, что подозреваемые уже задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правоохранителям и отстранении их от занимаемых должностей.

В мае сообщалось о задержании сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Тернополя, которые требовали у водителя 20 тысяч гривен (около 55 тысяч рублей) неправомерной выгоды, угрожая привлечением к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.