Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 1 октября. Индекс Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже упал на 0,4 процента до 4086,99 пункта, индекс РТС — на 0,35 процента до 1771,50 пункта.

На 18:40 доллар торговался по 72,67 рубля (минус 0,07 рубля), евро — по 84,26 рубля (плюс 0,04 рубля).

Стоимость нефти марки Brent поднялась до 78,59 доллара за баррель (плюс 0,36 процента), нефти марки WTI — до 75,19 доллара (плюс 0,23 процента). Цены на газ в Европе вновь обновили рекорд, поднявшись выше 1200 долларов за тысячу кубометров.

Курс биткоина внезапно взлетел на пике более чем на 11 процентов. Стоимость криптовалюты поднялась с 43 292 до 47 602 доллара за монету. На 18:40 по московскому времени она торговалась по 47 353 доллара.

Лидером роста «голубых фишек» стала TCS Group, акции которой выросли на 2,59 процента, до 6799,8 тысячи рублей за штуку. Ценные бумаги остальных компаний подорожали менее чем на процент. Больше всего подешевели акции «Полиметалла» (минус 2,69 процента, до 1213,6 рубля), НЛМК (минус 2,19 процента, до 211,88 рубля) и «Полюса» (минус 1,83 процента, до 11 827 рубля).