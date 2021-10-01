Тяжеловес UFC рассказал о «мутных» менеджерах и обманах бойцов

Деррик Льюис из UFC: иногда менеджеры забирают себе все деньги от спонсоров

Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис рассказал об опасностях, которые ожидают спортсменов, выступающих в единоборствах. Тяжеловес стал гостем YouTube-шоу Hot Ones.

36-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), считает, что спортсменам надо быть очень внимательными с теми, кто представляет их интересы — промоутерами и менеджерами. «Бывают очень мутные типы. Часто обманывают со спонсорами. Иногда боец даже не знает, что его кто-то спонсирует, а менеджер просто забирает все деньги», — рассказал Льюис.

Льюис дважды проводил титульные поединки в своей карьере. В ноябре он потерпел неудачу, попытавшись лишить чемпионского титула Даниэля Кормье. В августе 2021-го он уступил Сирилу Гану в поединке за пояс временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

На счету Льюиса 25 побед в MMA, 20 из которых добыты нокаутом. Боец проигрывал восемь раз в карьере.