Российского бойца MMA арестовали за избиение мужчины в клубе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Мамедов арестован по обвинению в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает ТАСС.

В октябре 2020-го Мамедов избил посетителя клуба Gipsy и отобрал у него цепочку. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Сперва Мамедова не стали задерживать: ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Теперь же, когда Мамедов нарушил подписку о невыезде, суд постановил арестовать спортсмена. В его отношении возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия.

Мамедов известен по выступлению в российских промоушенах, которые транслируются в YouTube. В частности, он участвовал в ивентах организации Hardcore Fighting.