Шестнадцать зайцев-беляков из Новосибирского зоопарка выпустили на природу. Об этом сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте».

Животные отправились в заповедник в Ордынском районе. С начала 2021 года из зоопарка в природу отправлены четыре аргали, два лося, восемнадцать дикуш, пятнадцать савок и одиннадцать колонков.

«Впервые мы выпустили зайцев-беляков. 16 молодых зайцев быстро и бесстрашно выбежали из транспортных клеток. Биологи уверены, что животные быстро адаптируются на новом месте», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области на волю выпустили 26 ручных глухарей. Птиц отпустили в заказнике в Кудряшовском бору. По мнению ученых, это поможет увеличить популяцию этого вида пернатых в дикой природе. Глухари будут находиться под наблюдением специалистов.