Бывшего футболиста сборной Греции нашли мертвым в собственной машине

Тело греческого футболиста Никоса Цуманиса обнаружили в пригороде Салоников. Об этом сообщает The Sun.

31-летний игрок был найдет мертвым в собственном автомобиле на побережье Эгейского моря. Смерть наступила в результате асфиксии. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли в инциденте криминальная составляющая.

Последним клубом Цуманиса был греческий «Македоникос», с которым он подписал контракт этим летом. Также футболист известен по выступлениям за «Арис» и «Ксанти». Защитник — бывший футболист молодежной сборной Греции. В 2011 году он провел два матча в составе национальной команды.

3 октября в возрасте 28 лет умер итальянский футболист Даниэль Леоне. Экс-вратарь «Реджины» скончался от онкологического заболевания.