TikTok-блогерша с ником @joshandlisa показала необычный способ сообщить о беременности. На ролик, опубликованный в соцсети еще 24 сентября, обратили внимание журналисты издания Indy100.

На видео женщина спрятала положительный тест на беременность в мороженое и предложила своему возлюбленному быстро съесть его. В ответ мужчина сказал, что не хочет есть его быстро, так как боится «застудить голову». «Я обещаю, это стоит того. В том, чтобы "застудить голову", есть нечто волнующее», — обратилась она к нему. Когда он внимательно присмотрелся к мороженому, то заметил тест. «Он настоящий?» — спросил удивленный мужчина и получил положительный ответ.

Необычный способ сообщить о беременности вызвал обсуждения в сети. В комментариях многие признались, что испытали отвращение при просмотре ролика. «Если кто-нибудь когда-нибудь захочет спрятать свой тест на беременность в мое мороженое, мы больше никогда не будем общаться», — отметила одна из пользовательниц. Другая заявила, что испытала смешанные чувства. «Это очень мило и в то же время отвратительно», — написала она.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, что придумала способ отомстить бойфренду, который насмехался над ее длинными ногтями. Ролик, где она поиздевалась над возлюбленным, набрал больше 12 миллионов просмотров.