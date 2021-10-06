В Белоруссии участникам массовых протестов предложили явиться с повинной

Следственный комитет (СК) Белоруссии продолжает работу по выявлению активных участников протестов на фоне президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

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По информации правоохранителей, следствие работает с видеоматериалами, снятыми в ходе митингов, и по ним могут идентифицировать личности участников. «Доберемся до каждого. Не стоит рассчитывать, что эти уголовные дела мы забросим и забудем. Мы можем "выпотрошить" любой гаджет, в том числе информацию, которая была удалена», — отметили в СК.

Однако при желании минимизировать последствия от участия в несанкционированных антиправительственных акциях СК предложил белорусам явиться в милицию с повинной. В ведомстве объяснили, что человек может рассчитывать на снижение срока или размера наказания как минимум наполовину, а также пообещали индивидуальный подход к каждому.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Задержания продолжаются до сих пор. Зачистке также подверглись некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО), а также СМИ. Многих участников протестов также обвинили в причастности к террористической деятельности, которую якобы спонсируют некоторые западные страны.