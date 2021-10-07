В российском отделе полиции прошел обыск после пропажи золотой цепи умершего

URA.RU: в Екатеринбурге прошел обыск в отделе полиции из-за пропажи золотой цепи с тела

В Екатеринбурге оперативники службы собственной безопасности МВД провели обыск в кабинете начальника отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела полиции №9. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, следственные действия прошли в рамках проверки сообщения о пропаже золотой цепи с тела, обнаруженного в автомобиле. В краже ювелирного изделия подозревают сотрудников уголовного розыска. Начальник отдела имущественных преступлений задержан после обыска.

Тело в машине было найдено в начале августа. На его осмотр были вызваны сотрудники патрульно-постовой службы, МЧС и бригада скорой помощи. Погибший оказался жителем Екатеринбурга. Присутствовавшие на месте происшествия спасатели и врачи подтвердили, что на погибшем была массивная золотая цепь, которая пропала после осмотра тела сотрудниками отдела полиции №9.