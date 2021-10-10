Оппозиционному белорусскому блогеру предъявили обвинения

Белорусскому оппозиционному блогеру Эдуарду Пальчису предъявили окончательное обвинение по четырем уголовным статьям. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Пальчиса обвиняют в организации массовых беспорядков, организации «действий, грубо нарушающих общественный порядок», в «разжигании социальной вражды» и «призывах, направленных на причинение вреда национальной безопасности». Уточняется, что блогеру может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Оппозиционеру предъявили обвинения еще в ноябре 2020 года. Он содержится под стражей. Белорусские власти признали его Telegram-канал экстремистским.

Обвинения против Пальчиса связаны с серией протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых победил Александр Лукашенко. Тогда были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность, в том числе и Пальчис.

Задержания продолжаются до сих пор. Зачистке также подверглись некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО) и ряд СМИ. Многих участников протестов также обвинили в причастности к террористической деятельности, которую якобы спонсируют некоторые западные страны.