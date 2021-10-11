Российский производитель вина задумал выпускать косметику

Российская винодельная компания «Абрау-Дюрсо» задумала выйти на новый рынок и заняться выпуском косметики. Производитель игристых вин купил 51 процент акций «Косметех», пишет «Коммерсант».

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По условиям состоявшейся 1 октября сделки остальная доля (49 процентов) принадлежит директору косметической фирмы Руслану Романцеву. Бизнесмен также является главой «Кубаньнефтехим» — новороссийского производителя косметики и бытовой химии.

Собеседники «Коммерсанта» предположили, что «Абрау-Дюрсо» запустит собственную линейку уходовых средств на основе виноградных косточек — компания сможет разнообразить бизнес и использовать виноградники по-максимуму. В качестве примера успешной диверсификации производства эксперты привели французский бренд Caudalie. Изначально винодельная компания стала популярной на рынке косметики — ее кремы, тоники, масла, гели для душа и шампуни пользуются спросом, в том числе и в России.

Выход в парфюмерно-косметическую категорию станет хорошей возможностью для «Абрау-Дюрсо» расширить представленность и повысить ценность бренда, по мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева. Эксперт отметил, что от 15 до 20 процентов дохода винной отрасли приносит продажа туристам сопутствующих товаров — таковым может стать и косметика.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский убежден, что «Абрау-Дюрсо» сможет быстро освоиться на новом рынке — у компании уже есть связи с торговыми сетями. Однако продвижение, по словам эксперта, потребует больших затрат. Его точку зрения поддержала и менеджер по маркетингу бренда «Черный жемчуг» Надежда Оскомова. Она считает, что известность среди производителей алкогольных напитков не поможет «Абрау-Дюрсо» развиваться в новой сфере.

Тем не менее момент для выхода на рынок косметики может быть подходящим. Оскомова отметила, что спрос на уходовые средства восстанавливается, а натуральная продукция занимает лидирующие позиции по росту. Аналитики NielsenIQ подсчитали, что продажи косметики после обвала на фоне пандемии начали расти или замедлили темпы снижения. В первой половине 2021 года, оборот средств по уходу за телом и лицом вырос на 2,8 и 4,1 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м. Каждая из категорий принесла на 3,7 процента больше денег.

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова. У предприятия 6,8 тысячи гектаров пригодных для виноградников земель. В 2020 году продажи «Абрау-Дюрсо» снизились на пять процентов до 41 миллиона бутылок. Выручка оказалась на уровне 8,72 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 1,1 миллиарда рублей.

В конце июня британская кондитерская премиум-класса Hotel Chocolat тоже решила заняться косметикой. Для этого она выкупила контрольный пакет акций у косметической фирмы Rabot 1745. Предприятие по производству уходовых средств на основе какао-бобов досталось кондитерской дешевле самой бюджетной коробки конфет из ее линейки — за четыре фунта стерлингов (около 407 рублей).