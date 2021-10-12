Новые города в России задумали строить по особому принципу

Новые российские города будут строиться по принципам 15-минутной доступности и шеринговой экономики, особенно востребованным у молодежи. Об этом заявил заместитель генерального директора компании «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) Алексей Ионов на пленарном заседании форума «Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости». Материалы выступления есть в распоряжении «Ленты.ру».

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При создании новых городов и развитии уже существующих агломераций в России надо думать о запросах молодого поколения, подчеркнул эксперт. Именно оно через 10-15 лет станет самой экономически активной группой, в том числе на рынке жилья, и это стоит учитывать. По словам Ионова, у молодежи есть запрос на максимальную доступность и экономию времени.

«Это укладывается в концепцию 15-минутного города, когда человек имеет возможность удовлетворять свои потребности в шаговой доступности: учеба, работа и так называемое "третье место", где людям удобно собираться и проводить время вместе», — пояснил эксперт. Он также предрек распространение таких форматов, как коворкинги и коливинги, а также популяризацию квартир с полной меблировкой. «Покупатели хотят владеть финальным продуктом, это отражается и в квартирографии у застройщиков», — заключил Ионов.

В августе 2021 года Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов и сделать их научно-промышленными и экономическими центрами. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс, назвав предпосылкой к тому реализацию инвестпроекта «Енисейская Сибирь», в который регион входит вместе с республиками Тува и Хакасия.