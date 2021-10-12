Лавров прокомментировал статью The Sun о «краже» формулы AstraZeneca Россией

Никто не будет всерьез воспринимать обвинения в статье британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров передает ТАСС.

Глава МИД прокомментировал информацию в публикации и отказался считать обоснованными нападки газеты на российский препарат. «Я не думаю, что кто-то всерьез будет воспринимать эти голословные обвинения, голословных обвинений было уже множество», — заявил Лавров.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал «фейком и вопиющей ложью» информацию, которую опубликовало британское издание. В РФПИ также отметили, что данные The Sun основаны на анонимных источниках.

10 октября британский таблоид опубликовал статью о том, что спецслужбы России якобы получили данные о составе вакцины, которая была разработана британско-шведской компанией AstraZeneca. По информации издания, эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата от коронавируса «Спутник V».