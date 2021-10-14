Названы требующие срочного визита к врачу симптомы

Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что в профилактических целях необходимо посещать кардиолога раз в год, а также делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и при необходимости суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), пишет агентство «Прайм».

Врач также назвал симптомы, которые требуют срочного визита к кардиологу. При боли в затылке и сердце (словно его «взяли в ладонь и сжимают»), при непереносимости физических и эмоциональных нагрузок, повышении артериального давления, головокружении, состоянии предобморока и обморока медик призвал россиян обратиться за медицинской помощью.

«Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому», — подчеркнул Ардашев.