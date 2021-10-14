В Австралии 138 тысяч человек потеряли работу из-за пандемии

В Австралии 138 тысяч человек лишились работы во время карантина из-за коронавируса

В Австралии более 138 тысяч человек потеряли работу во время карантина, введенного в стране летом из-за распространения индийского штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное бюро статистики.

По информации ведомства, уровень безработицы в Австралии вырос до 4,6 процента. Наибольшее число человек лишились рабочих мест в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также в столичном регионе.

«Люди теряют работу или переходят на сокращенный график, им по-прежнему сложно сохранять активность на рынке труда во время изоляции», — подчеркнули в бюро. Отмечается, что сильнее всего от пандемии COVID-19 пострадали густонаселенные районы страны.

В сентябре в Австралии каждые выходные происходили массовые столкновения противников вакцинации от коронавируса с полицией, они попали на видео. В ходе беспорядков десятки правоохранителей получили ранения, были задержаны несколько сотен человек.