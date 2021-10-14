Пелагее запретили въезд на Украину

Российскую певицу Пелагею (Пелагея Телегина) внесли в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Об этом в четверг сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) в ответ на запрос издания «Телеграф».
«По состоянию на сегодня (14 октября — прим. «Ленты.ру») действует решение о запрете въезда на Украину гражданке РФ Телегиной П. С.», — говорится в официальном ответе спецслужбы украинскому СМИ. Официальной причиной запрета на въезд стало неоднократное посещение Пелагеей «оккупированного» Крыма.
В частности, по данным СБУ, она выступала с сольным концертом в Севастополе в августе 2021 года и участвовала в жюри Высшей лиги КВН, проводившейся в Крыму, а в 2018 году приняла участие в концерте к открытию Крымского моста.
В конце сентября украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк предложил полностью запретить въезд российским исполнителям, так как они являются гражданами «страны-агрессора». Его петиция набрала достаточное количество голосов для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее угрозой национальной безопасности Украины признали российского артиста Моргенштерна и внесли его в соответствующий перечень лиц. В СБУ заявили, что Моргенштерн во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ. Все это «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта».
В сентябре Министерство культуры и информационной политики Украины повторно включило Моргенштерна в черный список.