Появилось видео разговора Фьюри с Уайлдером после боя

Деонтей Уайлдер Тайсону Фьюри после боя: я тебя не уважаю

— Top Rank Boxing (@trboxing) 14 октября 2021, 18:40

Стало известно, о чем говорили боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер после поединка, который прошел 10 октября. Видео разговора появилось в Twitter Top Rank Boxing.

Британец попытался подбодрить американца, но тот несколько раз сказал, что не уважает соперника. Беседа состоялась в углу Уайлдера, которого пытались привести в чувство тренеры.

Победу в 11-м раунде одержал Фьюри, который нокаутировал оппонента. Он защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Уайлдер потерпел второе поражение в карьере. Оба раза его побеждал Фьюри, который ни разу не проигрывал поединки.