Менеджер Усика раскрыл планы о бое с Фьюри

Александр Усик подерется с Тайсоном Фьюри после второго поединка с Энтони Джошуа

Менеджер украинского тяжеловеса Александра Усика Александр Красюк раскрыл планы о проведении поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Sky Sports.

Красюк заявил, что его подопечный подерется с Фьюри после второго поединка с Энтони Джошуа. Матч-реванш намечен на весну 2022-го. Это уже подтвердил промоутер Эдди Хирн.

Фьюри тем временем должен провести бой против победителя противостояния между Диллианом Уайтом и Отто Валлином. Британец удерживает пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик благодаря победе над Джошуа завоевал пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Успех в поединке с Фьюри сделает украинца абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Усик не знает поражений в профессиональном ринге. На счету олимпийского чемпиона 19 побед в 19 поединках. Он становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.