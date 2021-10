Мужчина нашел дешевую замену дорогой куртке популярного бренда

Блогер нашел дешевую замену дорогостоящей вещи популярной марки и удивил пользователей сети. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах пользователь с никнеймом @freshtomato28 объяснил, что нашел дешевую замену куртке бренда The North Face стоимостью 270 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей). Мужчина пришел в массмаркетовый магазин Primark и спросил у консультантов, есть ли у них в наличии верхняя одежда в стиле The North Face. После этого ему продемонстрировали целый рейл, заполненный куртками за 30 фунтов стерлингов (три тысячи рублей), дизайн которых в точности повторял вещи упомянутой марки.

«Вариант для тех, кто хотел бы сэкономить на одежде целых 240 фунтов стерлингов (23 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру")», — произнес мужчина.

Ролик стал вирусным и набрал почти 480 тысяч просмотров и 28 тысяч лайков. Пользователей сети удивила находка блогера. «Надо было купить дешевую альтернативу вместо того, чтобы платить 200 фунтов стерлингов», «Они мне нравятся!», «Это просто вылитая копия The North Face», «Спасибо за это видео! А то я уже собирался отдавать деньги за оригинал», «Мне нравятся эти куртки даже больше, чем брендовые!» — писали они.

В сентябре популярные бренды разоблачили в продаже чужой одежды под своим именем. На размещенном в сети видео пользователь с никнеймом @thatbushyhaired продемонстрировал фабрику по производству вещей марок Boohoo и Pretty Little Thing. На кадрах видно, что на заводе находится большое количество коробок с дешевой одеждой брендов Fruit of the Loom, Gildan и Redtag Active. Также мужчина показал, что работники фабрики срезают бирки с недорогих вещей и пришивают на них лейблы с логотипами марок Boohoo и Pretty Little Thing.