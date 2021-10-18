России предрекли создание альянса с Китаем из-за Украины и НАТО

В случае вступления Украины в НАТО России придется наращивать военные силы и создавать аналогичный по мощности союз, например, с Китаем, для защиты. Такое будущее предрек военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что тогда противостояние Москвы и Киева перерастет в открытый конфликт с НАТО, что чревато серьезными угрозами безопасности нашего государства.

Вступление Украины в НАТО может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, данный сценарий стал бы наихудшим, так как он «выходит за красные линии национальных интересов России».

Альтернативный альянс

Юлин напомнил, что Украина и страны Прибалтики, как территории бывшего СССР, могут служить для развертывания сил НАТО, что приведет к перерастанию конфликта России с Украиной в полноценное противостояние странам Альянса.

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«И это сделает необходимым вступление России в военный союз аналогичный по мощности, например, с Китаем, а также наращивание группировок на границе с Украиной, — считает военный эксперт. — Но проблема в том, что тут нужны соответствующие возможности. Для России сейчас вообще тяжело обеспечивать безопасность — слишком велика разница в экономическом и людском потенциале».

Военный историк добавил, что на данный момент Россия не готова в полной мере противостоять силам НАТО — для этого необходимы соразмерные экономические и промышленные ресурсы, которых пока нет.

«Полноценная защита предполагает людские ресурсы и промышленную мощь, а у нас в стране деиндустриализация, — заметил Юлин. — Это необходимо исправлять, но заметных шагов в этом направлении пока не предпринимается. А без промышленных мощностей военных не бывает».

Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия — огромная, сильная страна, которая никому не угрожает, ни для кого не представляет опасности и ищет партнеров среди государств Европейского союза (ЕС).