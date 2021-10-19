В России недосчитались елок и сосен

В период с 2010-го по 2020-й площадь хвойных лесов в России уменьшилась на 7,1 миллиона гектаров. Березняки и осинники при этом разрослись на 3,3 миллиона гектаров, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект доклада Минприроды о состоянии окружающей среды в 2020 году.

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По данным экспертов, замещение хвойных пород лиственными провоцирует негативные экологические и экономические последствия для человека, природы и хозяйства страны. Они предлагают разработать систему учета сосен, елей, лиственниц, пихт и кедров. Древесина хвойных деревьев пользуется повышенным спросом у различных предприятий, в том числе у производителей мебели.

В Рослесхозе изданию рассказали, что площадь хвойных пород на землях лесного фонда сейчас составляет 519,7 миллиона гектаров. Основных причин сокращения этой площади две: лесные пожары, спровоцированные изменениями климата, и кардинальные изменения в управлении лесным комплексом, в частности, утрата семейных трудовых династий лесников. Кроме того, хвойных деревьев недосчитались из-за незаконной рубки лесов. В 2020 году, по данным Минприроды, выявлено 15,2 тысячи таких нарушений.

Ранее руководитель кластера лесной политики Центра по проблемам экологии РАН Юрий Гагарин заявил, что мнение о неисчерпаемости российских лесов глубоко ошибочно. По его данным, общая площадь лесов в стране — около 770 миллионов гектаров, но 46 процентов из них — в плохом климате, 70 процентов расположены в зоне мерзлотных почв. Из того, что можно разрабатывать (около 340 миллионов гектаров), две трети — это малопродуктивный древостой, отметил Гагарин.