В Германии серьезно подорожает пиво

В Германии в 2022 году ожидается существенный рост цен на пиво

В Германии ожидается серьезное подорожание пива, рост цен произойдет в 2022 году. Об этом сообщил специализирующийся на новостях в производящей отрасли портал GetraenkeNews.

Группа «Радебергер», по его данным, планирует поднять стоимость на 8,5 евро за 100 литров с 1 февраля 2022 года. Ящик с бутылками по 0,5 литра станет дороже для потребителя на 32-63 цента с 1 мая следующего года.

Материалы по теме Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

Также поднять цены с 3 апреля намерены компании Krombacher и Veltins. Портал отмечает, что в ресторанах бокал пенного напитка подорожает на 30-50 центов (25-40 рублей — прим. «Ленты.ру»). В настоящее время он обходится в 4,5-6 евро (371-495 рублей). Элитные сорта в будущем году будут стоить более 10 евро за кружку (825 рублей по текущему курсу).

Эксперты полагают, что региональные пивные компании вслед за крупными производителями также увеличат стоимость продукции. Они связывают это с последствиями пандемии коронавируса, из-за длительных локдаунов были закрыты рестораны и пивные, продажи упали, а потребление в целом снизилось.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП), куда входят AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, Вячеслав Мамонтов заявил, что сообщения о резком подорожании напитка являются преждевременными. Мамонтов опроверг слухи о дефиците сырья у крупнейших производителей и не счел необходимым ограничение его экспорта.

