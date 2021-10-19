Умер выступавший в UFC и Bellator боец

Известный по выступлениям в UFC и Bellator Брайан Гассауэй умер в возрасте 49 лет

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Брайан Гассауэй умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает Bloody Elbow.

О причинах смерти американца не сообщается. Гассауэй известен по выступлениям в ведущих промоушенах мира. На его счету поединки в Bellator, Shooto и Pancrase. Он завершил карьеру в 2010 году.

На счету ветерана MMA 49 профессиональных боев и 29 побед, 11 из которых он добился удушающими или болевыми приемами. Один поединок в карьере он провел в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

В январе 2021-го сообщалось о смерти другого экс-бойца UFC Пола Вареланса. Он скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом.