В Казани наградили освещающих работу НКО журналистов

В Казани наградили сотрудников средств массовой информации, который освещают работу социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана. Об этом сообщает «Татар Информ».

Праздничное мероприятие, в котором приняли участие государственный деятель Зиля Валеева и руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев, состоялось в Общественной палате. Известно, что конкурс проводит Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при поддержке Кабинета Министров и Общественной палаты Татарстана.

Так, победителем в номинации «Лучший телесюжет» стал коллектив «Альметьевск РТВ», а в номинации «Лучший радиосюжет» первенство получила журналистка Алсу Усманова. В свою очередь победу в номинациях «Лучшая публикация в печатных СМИ» и «Лучшая публикация в сети "Интернет"» одержали редакция газеты «Кайбицкие зори» и Луиза Игнатьева.

Известно, что общий призовой фонд конкурса составляет 400 тысяч рублей. В 2021 году на участие поступило 235 работ от представителей СМИ и НКО.

«Журналисты выполняют огромную работу, поэтому мы с радостью поддерживаем этот конкурс и надеемся, что ряды таких СМИ будут пополняться и мы все больше будем узнавать о подвигах настоящих героев нашей республики», — подчеркнула председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

В октябре 18-летняя жительница Ингушетии получила медаль «За спасение погибавших» от президента России Владимира Путина. В марте Сабина Эсиева заметила пожар, произошедший в частном доме в сельском поселении Плиево. Она забежала в задымленный дом, чтобы вывести оставшихся одних детей. Дом, несмотря на помощь, оказанную соседями и сотрудниками МЧС, сгорел дотла.

