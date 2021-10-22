Неудачи Косторной у Плющенко объяснили словами «она поправилась и разленилась»

Призер Олимпийских игр 1980 года и бывший тренер российской фигуристки Алены Косторной Марина Черкасова прокомментировала сотрудничество спортсменки с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Ее цитирует «Собеседник».

Черкасова заявила, что Плющенко — не жесткий тренер, и объяснила неудачи Косторной словами «она там поправилась и разленилась». «Ее нужно было жестко заставлять работать, ей нужен хлыст и небольшой пряник», — заметила бывшая фигуристка.

В июне 2021-го Сергей Розанов, тренер академии Плющенко, объяснил неудачи фигуристок после ухода из группы Этери Тутберидзе. По словам специалиста, проблемы могут заключаться в непривычной системе подготовки или дисциплине.

Косторная — чемпионка Европы и победительница финала Гран-при. Этих наград она добилась, тренируясь под руководством Тутберидзе. Сезон-2020/2021 спортсменка провела в академии Плющенко и не смогла отобраться на чемпионат мира.