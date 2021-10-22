Над россиянами нависла угроза дефицита воды из-за изменения климата

Жителям Астраханской области прогнозируют серьезные проблемы с водоснабжением и движением паромов из-за рекордного за последнее десятилетие обмельчания Волги. Специалисты Росводресурсов считают одной из основных причин нависшей над 13 населенными пунктами региона угрозы ситуацию с изменением климата, пишут «Известия».

Уже в ближайшем будущем несколько поселений субъекта рискуют столкнуться с дефицитом воды, считают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГО ЧС).

«Сложная гидрологическая обстановка складывается в Астраханской области, прогнозируется нарушение водоснабжения, которое затронет около 10 тысяч жителей. Вероятны остановка паромных переправ, снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства, а также заморные явления в зимний период», — подчеркнули в ведомстве. Уровень воды на нижней Волге по состоянию на октябрь 2021 года оказался ниже на 20-25 сантиметров, чем в самом маловодном 2010-м.

Обмельчание реки связано с низкой естественной приточностью в последние несколько месяцев, добавили представители Росводресурсов. Объем осадков в первой декаде октября не составил и десятой части от нормы, уточнили в ведомстве. Глава Фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков добавил, что малые реки перестали привносить в Волжский бассейн прежнее количество воды.

«Малые реки используют на различные хозяйственные цели, также есть глобальная проблема, связанная с изменением климата, потеплением. Теперь часто за весьма малоснежной зимой приходит очень быстрая и динамичная весна, и снег просто сжирается солнцем, не успевая переходить в агрегатное состояние в виде воды, просто испаряется. И у этих маленьких речушек не остается питательного ресурса», — резюмировал эксперт.

В начале октября зампред правительства Астраханской области Михаил Богомолов сообщил о катастрофически низком уровне воды в нижней Волге. Проблема мелководья уже ударила, согласно данным властей региона, по 4,5 тысячи рыбаков, которые не вышли на сезонный промысел.