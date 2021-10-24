Правнук Муссолини впервые попал в заявку «Лацио» на матч чемпионата Италии

Правнук Бенито Муссолини остался на скамейке «Лацио» в матче против «Вероны» в Серии A

Защитник римского «Лацио» Романо Флориано Муссолини, правнук лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, впервые в карьере попал в заявку команды на матч чемпионата страны. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Муссолини мог дебютировать в составе римлян в матче против «Вероны» в матче девятого тура Серии A. Однако главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри оставил 18-летнего латераля на скамейке запасных.

«Лацио» в итоге разгромно уступил «Вероне» со счетом 1:4. Единственный гол римлян на счету Чиро Иммобиле.

В феврале 2021-го стало известно, что Романо Муссолини перешел в «Лацио». Игрок может сыграть на правом фланге защиты или полузащиты. Спортсмен — сын Алессандры Муссолини, депутата Европейского парламента в 2014-2019 годах.

Бенито Муссолини занимал пост премьер-министра Италии с 1922 по 1943 год. Лидер итальянских фашистов был расстрелян в 1945 году.