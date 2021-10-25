Впервые за 20 лет моржи вернулись на льды Тихоокеанской Арктики

В Тихоокеанской Арктике ученые заметили белых медведей и моржей впервые за 20 лет. Об этом сообщил специалист по морским млекопитающим, кандидат биологических наук Анатолий Кочнев, его слова приводит The Arctic.

Кочнев отметил, что возвращение зверей произошло во время необычного похолодания на Чукотке и Аляске на фоне глобального потепления. «Это не аномалия, это возврат к норме. Аномалия была последние 20 лет, когда было потепление. Сейчас еще не такие тяжелые льды, какие были 40 лет назад, например, но близки к тому», — рассказал ученый.

Биолог подчеркнул, что льды в прибрежных водах продержались все лето. Моржи, образовывавшие в последние года лежбища на берегу, этим летом вернулись на льды. По словам специалиста, на берег моржи стали выходить только после того, как пропали льды. «На берегу моржи выбирают мысы, закрытые от ветра. А когда есть лед, они дрейфуют на нем, им не надо тратить энергию на перемещение: нырнули, поели со дна, вынырнули на льдину и спать», — объяснил он.

Кочнев также указал, что на протяжении последних 20 лет, несмотря на хорошее питание, моржи теряли вес, так как тратили энергию на перемещение.

В свою очередь белые медведи тоже вернулись в привычную среду обитания. Ранее им приходилось охотиться на суше на моржей, так как из-за отсутствия льдов они не могли добраться до любимой пищи — тюленей.

Ранее ученые выяснили причину изменения климата в Арктике. По результатам исследований оказалось, что на формирование климата в арктическом регионе прежде всего влияет океан, а не атмосфера.