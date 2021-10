Бузова спела «Катюшу» на открытии чемпионата мира по боксу

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила в Сербии на открытии чемпионата мира по боксу-2021 среди мужчин и исполнила песню «Катюша». Кроме того, Бузова спела свою песню «Мало половин» на английском языке. Выступление артистка транслировала в прямом эфире в Instagram.

Бузова появилась на сцене в красном платье в компании группы танцоров. Закончив исполнение «Катюши», певица сказала: «Жизнь одна, побеждайте и кайфуйте», после чего сняла верх своего наряда и осталась в черно-красном боди.

«Сегодня исполнила две прекрасные песни. Первая была наша легендарная, всенародно любимая "Катюша", а вторая моя, уже культовая Not enough for me», — поделилась Бузова в своем Instagram.

Мнения подписчиков телеведущей по поводу ее выступления разделились. Одни похвалили ее за исполнение, другие же раскритиковали за качество исполнения и произношения. «Почему мне смешно», «Оля, это было мощно! Ты большая умничка», «Ужасный английский. Просто катастрофа с произношением», — написали комментаторы.

Ранее Бузова раскрыла секрет своей стройной фигуры. 35-летняя знаменитость призналась, что ей удается поддерживать форму благодаря умению договариваться с собой и регулярным физическим нагрузкам. Телеведущая отметила, что ежедневно уделяет время спорту и танцам.