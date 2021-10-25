Посол Германии назвал кризис цен на газ общеевропейской проблемой

Посол ФРГ в России: кризис цен на газ касается не только Германии

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что ситуация с ценами на газ — это общеевропейская проблема, поэтому она должна решаться на широком уровне. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, кризис цен на газ — это многогранная проблема, над решением которой сейчас работают. «Кризис цен касается не только Германии, — подчеркнул он. — Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен».

Посол также отметил, что «Северный поток-2» с технической точки зрения уже достроен. «Он готов быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникает тема сертификации. Она должна быть завершена легитимно, чисто», — сказал Геза Андреас фон Гайр и уточнил, что только после завершения процедуры сертификации можно будет говорить о приеме газопровода в эксплуатацию.

В конце октября постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов поставил властям Германии дедлайн в вопросе сертификации экспортного газопровода «Северный поток-2» — 8 января. По его словам, более ранняя сертификация тоже возможна и станет выгодна европейским потребителям российского газа.