В сети призвали министра обороны ФРГ уйти в отставку из-за заявления о России

Читатели немецкого журнала Der Spiegel призвали министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйти в отставку из-за заявления о применении ядерного оружия против России. Пользователи сети сочли такие угрозы опасными для Германии и высказали свое мнение в комментариях под материалом на сайте издания.

Один из пользователей высказал мнение, что не стоит «угрожать» таким оружием, поскольку доктрина ядерного сдерживания заключается не в этом. «Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!» — написал комментатор. Его поддержали и другие читатели журнала. «Сегодняшние глобальные проблемы не позволяют нам бряцать оружием друг на друга», — отметил один из них.

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Другого пользователя возмутил сам факт разговоров о нападении России на западные страны. По его мнению, сегодня будто намеренно создается «искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса».

Некоторые пользователи не воздержались и от оскорблений в адрес главы Минобороны ФРГ. «Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше», — написал один из комментаторов Der Spiegel. Он указал на «фатальную ошибку в Афганистане» и «нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат», добавив, что теперь Крамп-Карренбауэр такими заявлениями хочет втянуть Германию в ядерную войну с Россией.

Главу министерства раскритиковали также в социальной сети Twitter. «Угрожает атомными бомбами, но при этом даже не может обеспечить работающее оборудование для солдат», — отметил пользователь с ником @EScha54. Другой юзер соцсети с ником @stephan25788 добавил: «Даже, если она [Крамп-Карренбауэр] все еще на посту, то, что она говорит, не имеет значения. Это только ее личное мнение».

«Германия несет ответственность не только перед США и Израилем, но и перед Польшей и Россией. Нужно очень осторожно подходить к таким заявлениям, так как следующая война будет вестись в совершенно ином измерении, ядерное сдерживание там не поможет», — высказал мнение @yoloplmh.