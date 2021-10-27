Блогерша пришла в салон за новыми бровями и осталась с внешностью мистера Бина

Жительница Англии пришла в салон красоты, чтобы сменить имидж, и стала похожа на британского актера Роуэна Аткинсона. Соответствующий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Сара Доннелли (Sarah Donnelly) объяснила, что решила сделать ламинирование бровей (долговременная укладка, позволяющая зафиксировать волоски в нужном положении, — прим. «Ленты. ру»). Блогерша показала, что после процедуры ее новые брови стали в несколько раз шире и темнее. «Боже мой, посмотрите на это! Я не знаю, плакать мне или смеяться!» — сказала она.

Пользователей сети рассмешило видео Доннелли, и они принялись сравнивать ее с мистером Бином — героем одноименного телесериала, роль которого исполняет Аткинсон. «Боже, ты стала выглядеть как мистер Бин!», «Ты пыталась закосплеить мистера Бина?», «Феноменальное сходство с мистером Бином», «Ты дочь мистера Бина», — писали юзеры.

В августе модель с лицом мистера Бина пожаловалась на издевательства в сети. В интервью с журналистами издания 18-летняя блогерша Фабиола Бальери (Fabiola Baglieri) из Рима пожаловалась на издевательства, с которыми она регулярно сталкивается в соцсетях из-за своей внешности. По ее словам, хейтеры часто оскорбляют ее в комментариях, называя мистером Бином.