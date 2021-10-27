В Чехии задержали украинских рэкетиров

Полиция Чехии задержала в Южной Моравии членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Луганская бригада», которые занимались шантажом приезжавших в страну украинцев. В ОПГ при этом состояли сами выходцы с Украины, сообщает пресс-служба Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии.

По данным следствия, злоумышленники вымогали деньги с соотечественников, запугивая их и затем обещая «защиту». Правоохранители рассказали, что форма и интенсивность оказываемого со стороны рэкетиров давления была разной: они требовали как разовую плату, так и систематическую.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и денежные средства в размере более миллиона чешских крон (более трех миллионов рублей), происхождение которых устанавливается. В прокуратуре отметили, что преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 лет.

24 октября в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обезвредили членов ОПГ, которой управляли из-за рубежа. По данным силовиков, ликвидированную группировку из 50 человек координировали «воры в законе» сухумо-кутаисского клана, часть из которых находится на территории России.

Участники ОПГ запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и занимались рэкетом. На своих жертв злоумышленники оказывали психологическое давление, угрожали им физической расправой и применяли насилие.