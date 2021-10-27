Власти российского региона ужесточили коронавирусные ограничения

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ об ужесточении коронавирусных ограничений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора предложило ужесточить меры по COVID-19 на время нерабочих дней. Предложение было направлено губернатору области Евгению Куйвашеву.

Согласно указу, совершеннолетним гражданам нужно будет предъявлять QR-коды при посещении общепита, торговых центров, кинотеатров, музеев и театров.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона.