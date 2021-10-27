В Кабуле пожаловались на участившиеся после прихода «Талибана» случаи грабежа

Жители афганской столицы пожаловались на рост числа вооруженных ограблений в Кабуле после прихода к власти «Талибана» (радикальное движение, запрещено в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал TOLO News.

Журналисты в эфире привели слова нескольких жителей Кабула. Они сообщили, что случаи грабежа и похищения людей все еще происходят и не предотвращаются вопреки ожиданиям, что их число значительно снизится с приходом талибов. Телеканал отмечает, что столичные жители призвали власти принять меры против преступников.

В свою очередь, представитель афганского МВД Саид Хости сообщил, что за последние две недели в стране было арестовано более 100 человек, в том числе по делам о грабежах и похищениях.

15 августа «Талибан» взял под контроль всю территорию Афганистана на фоне вывода американских войск из страны. Душанбе потребовал сформировать там инклюзивное правительство, в котором будут представлены все национальные меньшинства, и пригрозил не признавать кабинет министров, «сформированный путем угнетения». В свою очередь «Талибан» обвиняет Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.

Ранее министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо заявил, что в Афганистане складывается катастрофическая ситуация. Он отметил, что такой вывод следует из ряда факторов: отсутствия легитимного и инклюзивного правительства, функционирующих механизмов государственной власти, а также систематического нарушения прав человека. По его утверждению, все вышеперечисленное ведет к дальнейшему превращению страны в рассадник международного терроризма, угрожающего безопасности и стабильности в регионе.