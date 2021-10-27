Союз украинцев Португалии возмутился памятником Гагарину

Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха возмутился открытием в городе Оэйраш памятника Юрию Гагарину. Об этом он написал в издании Observador.

«Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия. В конце концов, от чего в Португалии зависит "уважение истории"? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?», — задался он вопросом.

Он раскритиковал монумент, заявив, что тот имеет явное идеологическое содержание. К тому же, пишет Садоха, «для полета Гагарина 15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь. Человек, восхищающийся памятником, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы», — уверен он.

В августе 2021 года в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе Сахалина нашли выброшенный памятник Гагарину. Произошедшее вызвало волну негодования среди местных жителей. В администрации заявили, что демонтировали объект и выбросили его из-за аварийного состояния, однако не знают, как он оказался у реки. Вскоре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал разобраться в ситуации. Позднее барельеф отремонтировали, покрыли серебристой краской и закрепили на постаменте недалеко от Невельского историко-краеведческого музея.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскими учеными-конструкторами был внесен решающий вклад в становление советской космической программы. Глава государства пообещал превратить страну в космическую державу. «Без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины», — подчеркнул он.