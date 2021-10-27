В африканской стране собрались сажать в тюрьму за гомосексуальность

В Гане собираются ввести более суровое наказание за пропаганду гомосексуализма. Парламент страны рассматривает соответствующий законопроект, который, по словам местных правозащитников, может фактически означать криминализацию гомосексуальности. Об этом сообщает France 24.

«Мы должны защитить наших детей, чтобы они не стали целью ЛГБТ, их пытаются убедить, что это новая норма», — заявил депутат парламента Ганы и автор проекта Сэм Нарти Джордж. В африканской стране уже действует законодательство против сексуальных меньшинств. Представители НКО, занимающихся проблемами ЛГБТ, заявили, что проект угрожает «самому существованию» меньшинств.

Закон предполагает, что за сообщения о гомосексуальности в СМИ или какие-либо высказывания в защиту сексуальных меньшинств, можно будет сажать в тюрьму на срок до десяти лет. В нем также упоминается терапия, «излечивающая» нетрадиционную ориентацию: это мера, признанная антинаучной и незаконной во многих западных странах.

В конце сентября рейд против гомосексуалов прошел в Туркмении: туркменская полиция провела задержания представителей ЛГБТ-сообщества в городе Туркменабад, по соответствующему обвинению в изолятор отправили около 30 мужчин.